تركيب أول قسطرة مستديمة لمريض غسيل كلوى بمستشفى السنبلاوين العام

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريق طبى من قسم الكلى والاوعية الدموية بمستشفى السنبلاوين العام فى تركيب أول قسطرة مستديمة لمريض غسيل كلوى، مثمنًا جهود الطاقم الخاص بالعملية وإدارة المستشفى.

وكشف الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى، أنه تم توفير كافة المستلزمات الخاصة بالعملية على نفقة الدولة لافتًا إلى أن العملية ستكون بداية لتوفير خدمة تركيب القساطر المستديمة لمرضى الغسيل الكلوى بمركز السنبلاوين والمراكز المجاورة تخفيفا من معاناة مرضى الغسيل الكلوي.

وتعتبر قساطر الغسيل الكلوى من الوسائل الهامة التى لا غنى عنها لاجراء جلسات الغسيل الكلوى، وتتميز القساطر المستديمة عن العادية فى أنها أقل فى نسب ومخاطر انتقال العدوى ويمكن أن يستخدمها المريض فى اجراء الغسيل الكلوى لعامين أو ثلاثة تقريبا مقارنة بشهر فى العادية.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة عن المرضى.