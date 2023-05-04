ترامب يهاجم بايدن ويصف قراره بعدم حضور تتويج تشارلز بـ"غير المحترم"

كتبت: نهال أبو السعود

يعتقد دونالد ترامب الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الحالى فى سباق البيت الأبيض 2024 أن قرار بايدن بعدم حضور حفل تتويج الملك تشارلز الثالث المقرر عقده السبت المقبل، قرار "غير محترم".

هاجم ترامب الذى يحمل لقب رئيس الولايات المتحدة الـ 45 ورجل الأعمال السابق، قرار منافسه السياسى بايدن بعدم الذهاب للحفل التاريخى المقام فى لندن.

قال ترامب البالغ من العمر 76 عاما الذى اعلن رسميا ترشحه لولاية ثانية فى البيت الأبيض، خلال تواجده فى المملكة المتحدة لزيارة ملاعب الجولف التى يمتلكها فى اسكتلندا فى مقابلة مع جى بى نيوز: "لا أعتقد أنه قادر على الذهاب من الناحية الجسدية.. فى الواقع اعتقد أن الامر صعب بالنسبة اليه ليكون حاضرا.. صعب صحيا كما تعلم"

وتابع ترامب: "اعتقد أن المجئ إلى هنا بالنسبه اليه.. وكما تعلم لديه الكثير من الأمور تحدث الآن.. الأمور الغريبة.. لكن هذا لا يمنع.. بالطبع عليه الحضور كممثل لبلادنا.. شعرت بالصدمة عندما علمت أنه لن يكون حاضرا"

وأضاف: "من الطبيعى الاعتقاد أنه سيكون هنا -فى المملكة المتحدة-، لكن لا.. سيكون فى ديلاوير.. أنه يقضى الكثير من الوقت هناك.. كما فعل خلال الانتخابات السابقة.. لا اعلم ما المشكلة لكن كنت متفاجئا من قراره.. أعتقد أنه من غير المحترم إلا يكون هنا ".

وخلال حديثه قدم ترامب الدعم للملك تشارلز وزوجته كاميلا قائلا انهم سيقومون بعمل رائع معا، قائلا: "ملكتكم الجديدة ستكون رائعة.. لديها شخصية رائعة وتشارلز أيضا رجل ذكى ورائع".

وأثنى ترامب على الملك تشارلز: "أعرفه جيدا، لديه أسبوع حافل أنا واثق أن سيقوم بعمل رائع.. وسيصبح ممثل مذهل للمملكة.. جلسنا معا لوقت طويل خلال حفلات العشاء أعرفهم جيدا".