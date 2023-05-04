وأكد الرئيس الأمريكي السايق أن هذه الاتهامات "هجوم سياسي"، وأنه "من المحتمل أن يحضر" جلسة الاستماع، جاء ذلك بينما كان يتحدث إلى الصحفيين أثناء لعب الجولف في منتجعه خارج قرية (دونبيج) بحسب صحيفة (ايفيننج ستاندارد) البريطانية.



تزامنت زيارته إلى اسكتلندا وأيرلندا الشمالية مع الأسبوع الثاني من محاكمة مدنية في مانهاتن بشأن اتهامات باغتصاب كاتبة العمود السابق إي جان كارول في غرفة ملابس في متجر عام 1996.



ونقلت الصحيفة البريطانية عن ترامب قوله "إنه تم اتهامه زوراً"، و"سأعود إلى نيويورك. لقد اتهمتني هذه المرأة زوراً، وليس لدي أي فكرة عن هويتها - إنه أمر سخيف"، و"هذا هجوم سياسي. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يعتقدون أن بإمكانهم الفوز بها في الانتخابات لأن (جو) بايدن يخسر."