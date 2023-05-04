انطلاق مؤتمر البحيرة الرابع عشر لطب الأطفال وحديثى الولادة اليوم

البحيرة - ناصر جودة

تنطلق اليوم الخميس فاعليات المؤتمر العلمى الرابع عشر لطب الأطفال وحديثى الولادة الذى تنظمه وزارة الصحة، بمشاركة نخبة من استاذة الجامعات والمتخصصين فى علاج وجراحة الأطفال فى مصر.

وقال الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، أن المؤتمر العلمى لطب الأطفال تتواصل أعماله على مدار 3 أيام لمناقشة الجديد فى عالم طب الاطفال وأحدث طرق التشخيص ووسائل العلاج بحضور عدد كبير من أستاذة الجامعات المتخصصين فى هذا المجال خاصة جامعات القاهرة والإسكندرية والأزهر وعين شمس.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على أهمية هذه المؤتمرات العلمية لرفع مستوى قدرات الاطباء وتنمية مهارتهم وكذلك تبادل الرؤى والخبرات فى القضايا الطبية المختلفة مما يعود بالنفع على المنظومة الصحية بأكملها.

وأوضح الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة تكثيف الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات الطبية بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشيرا إلى تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع فى إنشاء المراكز الطبية المتميزة وتنفيذ المبادرات الرئاسية من أجل تقديم الخدمات الطبية الجيدة للمواطنين.