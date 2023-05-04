اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مايو 2023 06:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الكرة الأرضية تترقب خسوفا شبه ظلى للقمر غدا يصعب رؤيته فى مصر

الخميس، 04 مايو 2023 05:30 ص
الكرة الأرضية تترقب خسوفا شبه ظلى للقمر غدا يصعب رؤيته فى مصر خسوف القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يكون هواة الظواهر الفلكية والمعلقة أبصارهم بالسماء، خاصة ظاهرتى الكسوف والخسوف، على موعد مع خسوف قمرى خلال شهر مايو الجارى.
 
الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى، ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.
 
ويحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع، أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا. 
 
وستكون الكرة الأرضية على موعد مع خسوف شبه ظلي للقمر غدا الجمعة الموافق 5 مايو 2023م، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1444هـ، حيث تغطى منطقة شبه ظل الأرض 96.4 % تقريبا من سطح القمر.
 
ويُمكن رؤية الخسوف في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه، ومنها: جنوب وشرق قارة أوربا - قارة أستراليا - معظم قارة آسيا - قارة أفريقيا - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي - القارة القطبية الجنوبية.
 
وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وثماني عشرة دقيقة تقريباً، يصعب رؤيته في مصر.
 
وكشف تقرير أن الفترة بين عامي 2001 و2100 سوف يكون هناك 224 كسوفا للشمس، سيكون بينهم 77 كسوفًا جزئيًا و 72 كسوفًا حلقيًا (اثنان منهم غير مركزيين)، و68 كسوفًا كليًا (بينهم ثلاثة غير مركزيين)، بينما سيكون هناك 7 كسوفات هجينة (بين الكسوف الحلقي والكلي)، ومن بين هذه الكسوفات سيكون هنالك كسوفان حلقيان غير مركزيان وآخر كلي غير مركزي.

الكسوف

الخسوف

الخسوفات

الكسوفات والخسوفات

كسوف الشمس

خسوف القمر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

خسوف القمر عند العرب قبل الإسلام..ضائقة للجرم السماوى وخطر على المرأة الحامل

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 02:00 م

تفاصيل خسوف القمر الكلى غدا من البداية للنهاية وأماكن رؤيته

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 04:09 م

أستاذ بمعهد الفلك يكشف تفاصيل خسوف القمر الكلى المرتقب الثلاثاء المقبل

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:10 م

معهد الفلك: الثلاثاء المقبل يشهد خسوف القمر الأخير لعام 2022

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:57 م

آخر خسوفات 2022.. الكرة الأرضية تشهد خسوفا للقمر 8 نوفمبر

الإثنين، 18 يوليو 2022 04:00 ص

مركبة الفضاء لوسى التابعة لناسا تلتقط خسوف القمر من الفضاء على بعد 100مليون كم

الأحد، 22 مايو 2022 10:00 م

مركبة الفضاء لوسى تلتقط صورا لخسوف القمر

الأحد، 22 مايو 2022 01:00 م

خسوف القمر فى أساطير القدماء.. ابتلعه حوت وهاجمته العفاريت السبعة المقدسة

الإثنين، 16 مايو 2022 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة