الكرة الأرضية تترقب خسوفا شبه ظلى للقمر غدا يصعب رؤيته فى مصر

كتب محمود راغب

يكون هواة الظواهر الفلكية والمعلقة أبصارهم بالسماء، خاصة ظاهرتى الكسوف والخسوف، على موعد مع خسوف قمرى خلال شهر مايو الجارى.

الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى، ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

ويحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع، أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا.

وستكون الكرة الأرضية على موعد مع خسوف شبه ظلي للقمر غدا الجمعة الموافق 5 مايو 2023م، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1444هـ، حيث تغطى منطقة شبه ظل الأرض 96.4 % تقريبا من سطح القمر.

ويُمكن رؤية الخسوف في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه، ومنها: جنوب وشرق قارة أوربا - قارة أستراليا - معظم قارة آسيا - قارة أفريقيا - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي - القارة القطبية الجنوبية.

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وثماني عشرة دقيقة تقريباً، يصعب رؤيته في مصر.

وكشف تقرير أن الفترة بين عامي 2001 و2100 سوف يكون هناك 224 كسوفا للشمس، سيكون بينهم 77 كسوفًا جزئيًا و 72 كسوفًا حلقيًا (اثنان منهم غير مركزيين)، و68 كسوفًا كليًا (بينهم ثلاثة غير مركزيين)، بينما سيكون هناك 7 كسوفات هجينة (بين الكسوف الحلقي والكلي)، ومن بين هذه الكسوفات سيكون هنالك كسوفان حلقيان غير مركزيان وآخر كلي غير مركزي.