"القوى العاملة" تحذر من رسائل وهمية بشأن "منحة العمالة غير المنتظمة"

كتب سمير حسنى

قال عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال تؤكد ثوابت الدولة المصرية تجاه حماية ورعاية العمال المصريين في الداخل والخارج.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبدالصمد، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "جميع القرارات التي أعلن عنها الرئيس مهمة مثل دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتفعيل وتعزيز الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر فيها يخص اتفاقيات العمل".

تابع: "الدولة المصرية تتطلع إلى تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل وتعزيز علاقات العمل بين الاطراف الثلاثة؛ الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وبالتالي فإن جميع القرارات تتجه إلى التأكيد على ثوابت الدولة المصرية باعتبار العامل المصري هو الثروة الحقيقية".

وحذر من أن بعض الصفحات والمواقع الوهمية تحاول التواصل مع العمال المصريين والنصب عليهم بكل الأشكال، لذلك، فإن الوزارة تنبه وتحذر كل المواطنين من الانسياق وراء هذه الصفحات الوهمية أو أي رسالة تصل المواطنين وتوهمهم بانهم حصلوا على منحة العمالة غير المنتظمة حتى تحصل على أموال منهم.