القليوبية تجرى دراسة ميدانية حول إجراءات الحقن الآمن بمستشفيات ووحدات المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، عمل دراسة ميدانية على إجراءات الحقن الآمن في عدد من المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بمحافظة القليوبية، يومى 2 و 3 من الشهر الجارى، شملت المرور علي كلأ من، في اليوم الأول "مستشفى حميات بنها - مستشفى الكويتي التخصصي - وحدة منية السباع - وحدة جمجرة القديمة" بإدارة بنها، في اليوم الثاني "مستشفى أبو المنجا المركزى - مستشفى الناس - مركز طبى حجازى - مركز طبى نوبار" بإدارة شبرا غرب، مع عمل تقصى ميدانى فى كلتا الإدارتين.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبناءا على تعليمات الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، والدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، وتحت إشراف الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة فاطمة أبو جرة القائم بأعمال مدير عام الطب الوقائي.

وتابعت، أنه شارك فى إجراء الدراسة الميدانية الدكتورة مروة نبيل من الإدارة العامة لمكافحة العدوي، والدكتورة مروة محمد قابيل مسئول البحث العلمي بالإدارة العامة للفيروسات الكبدية، وأبو زيد خالد مراقب الفيروسات بالإدارة العامة للفيروسات الكبدية، ومن المديرية الدكتورة منار محمد مدير إدارة الفيروسات الكبدية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير إدارة مكافحة العدوي، والدكتورة مروة مصطفي مساعد مدير إدارة مكافحة العدوى، وأحمد إبراهيم مراقب الفيروسات بالمديرية، وبالتعاون مع الدكتورة شعبان أبو وردة مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية.

وأشارت، إلى أنه أشاد الجميع بالجهود المبذولة فى تطبيق سياسات الحقن الآمن ومكافحة العدوي والتخلص الآمن من النفايات الطبية والالتزام الكامل بإجراءات ما بعد التعرض المهني وتطبيق سياسات الوخز، كما أشادوا بارتفاع نسب التغطية الخاصة بالتطعيم ضد الالتهاب الكبدي الوبائي "بى"، والجهود المبذولة نحو تقليل معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الدم.

كما وجه فريق المرور الميداني كل الشكر والتقدير للرائدات الريفيات والمثقفين الصحيين على دورهم الملحوظ فى رفع الوعى الصحى لدي المواطنين، يأتي هذا تنفيذاً للخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية واهتمام الدولة بالوقاية منها والحد من انتشارها، وتحت إشراف الإدارة العامة للفيروسات الكبدية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، وبحضور مندوب منظمة الصحة العالمية الدكتور زكريا عبد الحميد.



الفريق خلال الجولة



جانب من الدراسة



خلال الجولة بالمستشفيات



خلال الدراسة الميدانية



