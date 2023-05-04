عمان (أ ش أ)

توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس، إلى لندن، لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، والملكة القرينة كاميلا، التى ستقام، بعد غد السبت.

وأدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

ويتوجه عدد من روؤساء وملوك الدول الى المملكة المتحدة، اليوم الخميس، للمشاركة فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، التى تقام فى العاصمة البريطانية لندن.