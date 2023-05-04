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الصحة تكشف تفاصيل هامة حول فيروس الإلتهاب الكبدى سى

الخميس، 04 مايو 2023 12:31 ص
الصحة تكشف تفاصيل هامة حول فيروس الإلتهاب الكبدى سى وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن فيروس الإلتهاب الكبدي C من أكثر الأمراض التي تصيب الكبد شيوعًا، ويمكن أن تسبب أمراض حادة ومزمنــــــة ( كالتليف الكبدي وأورام الكبد السرطانية).

وأضافت وزارة الصحة والسكان: تنتقل العدوى من خلال مشاركة الأدوات الشخصية كفرشاة الأسنان والشعر وقصافات الأظافر، والمقصات كما ينتقل الفيروس من الأم الحامل المصابة إلى الجنين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: ينتقل فيروس الالتهاب الكبدي C عن طريق بعض الممارسات الطبية غير الآمنة، كإعادة استخدام السرنجات أو الأدوات الطبية غير المعقمة يجب إجراء تحليل PCR للتأكد من الشفاء أو الإصابة.


الصحة

فيرو سى

الالتهاب الكبدى سى



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