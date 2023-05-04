اليوم السابع
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الخميس، 04 مايو 2023 01:18 م
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الصحة العالمية: شركات صناعة التبغ زعمت جهلها بارتباط منتجاتها بالسرطان

الخميس، 04 مايو 2023 01:05 م
الصحة العالمية: شركات صناعة التبغ زعمت جهلها بارتباط منتجاتها بالسرطان شركات التبغ تخدع المدخنين بان منتجاتها ليست ضارة
كتبت أمل علام

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قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان جديد لها، إنها معنية بالمحاولات المستمرة من قبل دوائر صناعة التبغ ووكلائها لتعزيز مصالحها للتأثيرعلى البحث العلمي، والتصور العام، وصنع السياسات، ووسائل الإعلام، كل ذلك يهدف إلى ضمان انتشار وبيع منتجات النيكوتين والتبغ.

وأضافت، تواصل صناعة التبغ تضخيم المعلومات المضللة في وسائل الإعلام، بما في ذلك الهجمات الفظيعة الأخيرة على منظمات مكافحة التبغ، موضحة، إن صناعة التبغ هي الوحيدة التي ستستفيد من تقويض منظمات مكافحة التبغ.

هناك تضارب أساسي وغير قابل للحل بين مصالح دوائر صناعة التبغ ومصالح سياسة الصحة العامة، تحث منظمة الصحة العالمية جميع الدول الأعضاء على ضمان عدم شراكة أو قبول أموال من الصناعة أو مجموعاتها الأمامية، يجب على المجتمع الدولي ألا ينسى أن صناعة التبغ أنكرت عن علم ارتباط منتجاتها بالسرطان، وادعت خطأً أنه لا يوجد ضرر من التدخين السلبي.

وأوضحت، يستمر السلوك المضلل اليوم مع شركات التبغ والسجائر الإلكترونية، والنيكوتين الأخرى التي تخفي الطبيعة الإدمانية لمنتجاتها، بينما تستهدف الأطفال والشباب بشكل مباشر بإعلانات عن منتجاتهم الضارة، صناعة التبغ ليس لها مكان في مكافحة التبغ أو سياسة الحد من الضرر، مضيفة، إنه يجب ألا تكون دوائر صناعة التبغ شريكًا في أي مبادرة مرتبطة بوضع أو تنفيذ سياسات الصحة العامة، مع العلم أن مصالحها تتعارض بشكل مباشر مع أهداف الصحة العامة.

وقالت المنظمة، إن عقود من السلوك الازدواجي بمثابة دليل على أن شركات التبغ تضع الربح قبل الصحة العامة، تستخدم صناعة التبغ مجموعة واسعة من التكتيكات للتدخل في وضع وتنفيذ تدابير مكافحة التبغ، تقوض إحدى الإستراتيجيات مصداقية منظمة الصحة العالمية وشركائها بحيث يشكك الجمهور في الأدلة العلمية التي تثبت ضرر التبغ ومنتجات النيكوتين.

تستخدم اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (WHO FCTC) مناهج قائمة على الأدلة ساعدت في إنقاذ ملايين الأرواح.

يجب على المجتمع الدولي حماية تنفيذ WHO FCTC ، وهي أداة ملزمة قانونًا تحتفل بمرور 20 عامًا على اعتمادها في جمعية الصحة العالمية، حيث تساعد في منع دوائر صناعة التبغ من التدخل في سياسات الصحة العامة،  تحتوي المادة 5.3 من الاتفاقية الاطارية WHO FCTC  على التزام قانوني للأطراف لحماية سياسات الصحة العامة من دوائر صناعة التبغ.

تواصل منظمة الصحة العالمية، وشركاؤها في مكافحة التبغ دعم تبني السياسات المسندة بالبينات للحد من تعاطي التبغ مثل تدابير مكافحة التبغ MPOWER التي تدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، عزز عمل منظمة الصحة العالمية مع شركاء مكافحة التبغ العالميين الصحة العامة وحمايتها الآن أكثر من 5 مليارات شخص لديهم تدابير لمكافحة التبغ، تتعرض هذه الخطوات الكبيرة في مكافحة التبغ باستمرار للتهديد من قبل حملة صناعة التبغ التي تقدر بمليارات الدولارات، لا تعمل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها العالميون في مكافحة التبغ مع أو قبول الأموال من دوائر صناعة التبغ أو من قبل المنظمات والأفراد الذين يعملون من أجل تعزيز مصالح دوائر صناعة التبغ.

 


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التدخين السلبى



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