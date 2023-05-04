ونقلت صحيفة كاثميريني اليونانية عن بيان الشرطة القول إن 13 رجلا و 11 امرأة و 15 طفلا تم نقلهم عبر قارب بلاستيكى لنهر إيفروس.

وذكر البيان إن جميع المهاجرين، الذين أبلغوا الشرطة أنهم من سوريا، يتمتعون بصحة جيدة، وقد تم تزويدهم بالطعام والملابس واقتيدوا إلى مركز استقبال في بلدة أوريستيادا الشمالية الشرقية.

وأضاف أن المجموعة اتصلت بمنظمتين غير حكوميتين تعملان مع المهاجرين لإخبارهم بأنهم في الجزيرة، على بعد حوالي 80 مترا (ياردة) من الضفة اليونانية للنهر .

وقامت المنظمات غير الحكومية بدورها بإبلاغ السلطات اليونانية وأعضاء وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي المتمركزة في المنطقة.

تعتبر إيفروس نقطة عبور رئيسية لآلاف الأشخاص من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا الذين يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا ، والذين يدفعون في الغالب للمهربين لنقلهم إلى اليونان.

وتخطط السلطات اليونانية لتوسيع سياج مصمم لوقف المعابر غير القانونية التي تغطي حاليًا جزءًا من حدود إيفروس.

