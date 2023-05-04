السلطات البلجيكية تعلن توقيف 7 مناصرين لتنظيم داعش بشبهة التحضير لاعتداء

كتب محمد جمال

اعتقلت الشرطة البلجيكية، 7 أشخاص يشتبه بتقديمهم الدعم لتنظيم "داعش" الإرهابى، والتحضير لـ"هجوم إرهابى" حسبما أعلن الادعاء العام، الخميس، حسبما ذكرت سكاى نيوز.



وغالبية المشتبه بهم من الشيشان، وثلاثة منهم يحملون الجنسية البلجيكية، وفق بيان للادعاء الذي أضاف بأن "الهدف المحدد للهجوم المخطط له لم يُعرف بعد".

يذكرأن، أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا مارس الماضى، توقيف ثمانية أشخاص، في إطار تحقيقين حول شبهات بالإعداد "لاعتداء إرهابي".

وحسب موقع العربية، أوضحت النيابة العامة في بيان أن الأهداف المحتملة لم تحدد حتى الآن، وأفاد مصدر قضائي أن الموقوفين هم "شباب سلكوا طريق التطرف".

ويتمحور التحقيق على مخطط اعتداء في كلا الملفين اللذين ثمة روابط بينهما وفق المصدر نفسه.