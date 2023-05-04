السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية فى عدد من البعثات من بينهم مصر

إيمان حنا

أطلقت وزارة الخارجية السعودية مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

يأتى ذلك في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات ( العمل ، الإقامة ، الزيارة )، وفق بيان السفارة السعودية.

وتم تفعيل هذا الإجراء كمرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة فى الدول التالية: (الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية الهند، جمهورية إندونيسيا، جمهورية الفلبين).

ومن جهة أخرى، أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية معالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات سفر، والتنسيق فى ذلك مع سفارات وممثليات بلدانهم لاستكمال إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

و تواصل المديرية العامة للجوازات بالمملكة -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- جهودها في إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان، وذلك عبر ميناء جدة الإسلامي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولى، وقاعدة الملك عبدالله الجوية.

يأتى ذلك ضمن جهود المديرية فى خدمة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع الجهات الشريكة، عبر دعم منصات الجوازات بقوة الإسناد البشري والتقنى لتسريع إنهاء إجراءات دخولهم ومغادرتهم خلال عمليات الإجلاء.