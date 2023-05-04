الرئيس السيسى يشيد بجهود القوات المسلحة فى حماية الحدود ودعم مقومات التنمية

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، وجهودها فى حماية الأمن القومي المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

كما تطرق اللقاء إلى تطور الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومى فى ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة.

وأشاد الرئيس السيسى بالجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى كافة المهام التى توكل إليها، والدور التي تقوم به فى حماية حدود الدولة ضد كافة العدائيات والتهديدات المحتملة، فضلًا عن مساهمتها فى دعم مقومات التنمية وإنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.



