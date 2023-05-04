اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مايو 2023 06:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يتفقد الأكاديمية العسكرية وبعض المنشآت بالعاصمة الإدارية.. فيديو

الخميس، 04 مايو 2023 05:50 م
الرئيس السيسى يتفقد الأكاديمية العسكرية وبعض المنشآت بالعاصمة الإدارية.. فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.
 
 

السيسي

الرئيس السيسي

القوات المسلحة

الاكاديمية العسكرية

عاجل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يتفقد الأكاديمية العسكرية وعددا من المنشآت بالعاصمة الإدارية

الخميس، 04 مايو 2023 03:50 م

الرئيس السيسى: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية يجب أن يكون أساسا لتحديث الجهاز الإدارى

الخميس، 04 مايو 2023 03:00 م

الرئيس السيسى يتفقد الأكاديمية العسكرية وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.. يجتمع بكبار قادة القوات المسلحة.. ويناقش تطور الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومى

الخميس، 04 مايو 2023 01:57 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة