الرئيس السيسى يتفقد الأكاديمية العسكرية وبعض المنشآت بالعاصمة الإدارية.. فيديو

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.
الرئيس السيسى يتفقد الأكاديمية العسكرية وبعض المنشآت بالعاصمة الإدارية.. فيديوالخميس، 04 مايو 2023 05:50 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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