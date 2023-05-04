كتب محمد جمال

أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الخميس، أمرًا يقضى بإنهاء مهام وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجى، وفق ما جاء فى بلاغ مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية.

يذكرأن، أكد الرئيس التونسى قيس سعيّد، مجدّدا، عزمه الراسخ على محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، الذين أذنبوا فى حقّ الدولة والمجتمع وذلك في كنف القانون.