وقال رئيس الدولة في رسالة بعثها إلى مؤتمر "حالة الاتحاد"، الذي نظمه معهد الجامعة الأوروبية (EUI) بمدينة فلورنسا (وسط) الخميس، وفقا وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن هذه التجارب تفرض وتتطلب بإلحاح، الوحدة والتضامن والجهد المشترك للدفاع عن تلك القيم التي توحدنا، والتي بدونها لن يكون للاتحاد سبب للوجود، والمتمثلة بإحلال دولة القانون وضمان الحريات الأساسية والديمقراطية، لذا فمن الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى مواصلة بناء أوروبا بشجاعة.

وذكّر ماتّاريلا، أن التجديد ضروري وحاسم في لحظات الصعوبة البالغة"، مبيناً أن بناء أوروبا في أوقات عدم اليقين، وهو الموضوع المختار لحدث اليوم، مستوعباً المعنى التام للتحدي”. موضحا انه يمكننا استخلاص درس من التاريخ: لقد أظهرت أوروبا قدرتها على مواجهة أصعب التحديات والأزمات، والخروج منها أقوى وأكثر تماسكًا”، واختتم بالقول، أن دعائم الميثاق التأسيسي الأوروبي، تبدو اليوم أكثر آنية من أي وقت مضى.

