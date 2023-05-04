الداخلية تكشف حقيقة طرد سيدة من منزلها بزعم وجود آثار بالزيتون

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

كشفت الداخلية حقيقة ما تم تداوله من تضرر إحدى السيدات من نجل عمتها لقيامه بطردها من منزلها والاستيلاء عليه وتهديدها ونجلها بالقتل لإجبارهما على تركه وكذا الادعاء بوجود آثار أسفل المنزل بالقاهرة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 18/4/2023 تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (نجل عمتها وزوجته) لقيامهما بمنعها من دخول الشقة محل سكنها بسبب خلافات عائلية حول الميراث.. وبالانتقال للعقار محل الشكوى تبين أن المشكو فى حقها قامت بشراء الشقة المشار إليها من زوجها عقب قيامه بشراء العقار محل البلاغ ، وباستكمال الفحص تبين أن العقار ملك المشكو فى حقه عدا الشقة محل الشكوى ، كما تبين عدم وجود أعمال حفر بالمنزل.