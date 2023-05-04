اليوم السابع
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الداخلية تضبط يوتيوبر زعمت ممارسة أبنائها أفعالا منافية للآداب

الخميس، 04 مايو 2023 08:19 م
الداخلية تضبط يوتيوبر زعمت ممارسة أبنائها أفعالا منافية للآداب المتهمة
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط هبة سيد إبراهيم "وشهرتها أم زياد" مقيمة بمنطقة الخصوص بالقليوبية بناءً على إذن من النيابة العامة.
 
جاء ذلك عقب نشر المتهمة مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" .. تظهر خلاله برفقة أنجالها وتدعى بقيام أنجالها بممارسة الأفعال المنافية للآداب وذلك بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مالية.. وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.. وتم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية

حوادث

يوتيوبر

ضبط يوتيوبر



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