الداخلية تضبط ديلر مخدرات في حملات أمنية مكثفة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (4 عناصر إجرامية لعدد "ثلاثة منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بمحل سكنهم بدائرة مركز شرطة التل الكبير .. وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول.

ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول – ميزان حساس) وضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة كرداسة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى –هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة) .. حال تواجده بدائرة القسم ..وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) .. حال تواجده بدائرة القسم.. وبحوزتهه (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور).. حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة دمنهور .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم).. حال تواجده بدائرة المركز.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل).. حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل).. حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل).. حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز.. وبحوزته (كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالى - هاتف محمول – ميزان حساس) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية).. حال تواجده بدائرة القسم.. وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة لعقاقير "تامول ، أبتريل ، أموتريل ، باركينول" - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى).. حال تواجده بدائرة القسم.. وبحوزته

(عدد 6 طربة من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول وضبط (عنصريين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج).. حال تواجدهما بمحل سكن أحدهما بدائرة المركز.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الأيس "الشابو" – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – ميزان حساس –عدد 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة قنا).. حال تواجده بدائرة مركز شرطة قنا.. وبحوزته كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة مركز شرطة قنا .. وبحوزته(كمية من مخدر الهيروين – زجاجة بلاستيكية بداخلها مادة الأفيون السائل - سلاح أبيض - مبلغ مالى).

وأثمرت الجهود عن ضبط (عنصريين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسوان).. حال تواجدهما بدائرة القسم.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) وضبط (عنصر إجرامى – مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط).. حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الأيس "الشابو" – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) وضبط (عنصريين إجراميين – مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا).. حال تواجدهما بمسكنهما.. وبحوزتهما (عدد 8 طربة من مخدر الحشيش وزنت 800 جرام - 2 سلاح أبيض – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب).. حال تواجده بمسكنه بدائرة المركز.. وبحوزته (عدد 42 طربة من مخدر الحشيش وزنت 4,200 كيلو جرام – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وفى مجال ضبط قضايا الاتجار غير المشروع عبر مواقع التواصل الإجتماعى ضبط (عنصريين إجراميين - مقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية).. حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة المركز.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول)، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة).. حال تواجده بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية من مخدر الأيس "الشابو" – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.