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الجيزة تعدل تعريفة خطوط السرفيس الداخلية والأقاليم.. الزيادة لا تتجاوز 10%

الخميس، 04 مايو 2023 12:40 م
الجيزة تعدل تعريفة خطوط السرفيس الداخلية والأقاليم.. الزيادة لا تتجاوز 10% محافظة الجيزة تعدل تعريفة ركوب خطوط السرفيس
كتبت – مرام محمد

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اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الخميس تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية والأقاليم وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات اعتبارا من اليوم.

 

وقال محافظ الجيزة إن اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة لا تتعدى 10% لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف وبصورة واضحة.

 

وأكد اللواء أحمد راشد أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفية.

 

وشدد محافظ الجيزة علي رئيس جهاز السرفيس بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع استيكر علي سيارات السرفيس والنقل الجماعي موضح به خط السير وتعريفة الركوب، مشدداً على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

 

كما كلف المحافظ جهاز السرفيس ومديرية ومباحث التموين بالتنسيق مع إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المواقف بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة لمنع استغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.

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وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.


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تعديل تعريفة الركوب

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