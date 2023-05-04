اليوم السابع
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التموين تواصل اليوم صرف الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية

الخميس، 04 مايو 2023 08:00 م
التموين تواصل اليوم صرف الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الجمعة، بالوجه القبلى لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وكذلك منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، وصرف الدفعة التاسعة  من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .

 

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر مايو  الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

 

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين، ضمن المقررات التموينية عن شهر مايو  الجاري مع صرف الدفعة التاسعة  من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية، حيث يستمر صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023.


التموين

الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية

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زيادة دعم التموين

زيادة الدعم ببطاقات التموين



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