اليوم السابع
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الخميس، 04 مايو 2023 07:22 م
أكرم القصاص
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التليفونات والخطوط الساخنة لتلقى شكاوى التلاعب بتعريفة ركوب السيارات بسوهاج

الخميس، 04 مايو 2023 06:41 م
التليفونات والخطوط الساخنة لتلقى شكاوى التلاعب بتعريفة ركوب السيارات بسوهاج أرقام التليفونات والخطوط الساخنة
سوهاج محمود مقبول

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حددت محافظة سوهاج، عددا من الأرقام والخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين المتضررين من السائقين المخالفين لتعريفة الركوب الجديدة عقب تفعيل قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك سعر السولار بقيمة جنيه واحد ليصبح سعر اللتر 8.25 جنيه.

"اليوم السابع" يقدم للمواطنين بمحافظة سوهاج الأرقام التى تم تخصيصها لتلقى الشكاوى تعرف عليها من خلال المعلومات التالية ترعف عليها.

1 – أرقام غرفة الأزمات بمحافظة سوهاج.

أ – الخط الساخن 114.

ب – واتس اب خدمة المواطنين 01225487733.

ج - غرفة العمليات بالمحافظة 0934608073

د – إدارة المواقف 010023388360.

2 – غرفة عمليات إدارة مرور سوهاج

أ – عمليات المرور 01550492222.

3 – الأرقام الساخنة

أ – الخط الساخن 15330.

ب. صوتك مسموع واتس اب 01150606783.

ج – الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

 

 

أرقام الخطوط الجديدة
أرقام الخطوط الجديدة



 

 


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