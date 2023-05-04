التقرير الطبى لمصرع سيدة فى الأزبكية: نزيف حاد سبب الوفاة نتيجة لكسر الجمجمة

كتب عبد الله محمود

كشف التقرير المبدئى للطب الشرعى حول واقعة مصرع سيدة ب حادث دهس تعرضت له فى منطقة الأزبكية خلال عبورها الشارع برفقة صديقة لها، أن الوفاة جاءت نتيجة حدوث نزيف داخلى حاد تعرضت له لكسر فى الجمجمة وكسور بالقفص الصدرى.

وكانت وحدة الرصد بوزارة الداخلية، كشفت تفاصيل ملابسات غموض تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن تعرض سيدتين لحادث دهس أثناء علورهما أحد الشوارع فى منطقة الأزبكية، وإصابتهما إصابات بالغة، وهروب قائد السيارة من مكان الحادث، وتم نقل النى عليهما إلى المستشفى لتلقى العلاج.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم، أسقر عن إصابة سيدتين، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقى العلاج، إلا أن أحدهن توفت متأثرة بإصابتها البالغة.

وبالانتقال لمحل البلاغ والفحص تبين أنه حال سير (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا "توفيت متأثرة بإصابتها بكسور متفرقة بالجسم"، وشقيقتها - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون

"مابة بكسور متفرقة) بدائرة القسم اصطدمت بهما سيارة "مجهولة" ولاذت بالفرار نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها والتى أودت بحياة الأولى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتبين أنها قيادة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق، وعلل هروبه من محل الواقعة "خشية ضبطه".

تم إتخاذ كافة الإجرارات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.