التضامن: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ فى حادث طريق "الخارجة - أسيوط"

كتب مدحت وهبة

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن صرف تعويضات قدرها 100 ألف جنيه لكل أسرة متوفي، فى الحادث الذي وقع صباح اليوم الخميس، بين حافلة ركاب وشاحنة نقل على طريق «الخارجة - أسيوط»، وأسفر عن وفاة 18 راكبا، وإصابة 29 آخرين، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان بأسيوط.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن الحادث الذي وقع صباح اليوم الخميس، بين حافلة ركاب وشاحنة نقل على طريق «الخارجة - أسيوط»، وأسفر عن وفاة 18 راكبا، وإصابة 29 آخرين، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان بأسيوط كما تم التنسيق مع محافظ الوادى الجديد

وجدير بالذكر أن جميع الضحايا من محافظة الوادي الجديد باستثناء طبيب بيطري شاب من محافظة القاهرة، كما أن أكثر الضحايا من الرجال بإجمالي 13 رجلا وسيدتين وثلاثة أطفال.

أما المصابون فيقرر الصرف طبقاً لمدة البقاء في المستشفى، ولنسبة العجز حال حدوث عجز، وقد وجه رئيس الوزراء بسرعة صرف التعويضات أول الأسبوع القادم.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر ،وقد تم توجيه مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد بصرف مساعدة عاجلة لأسرة كل متوفي قدرها 10 آلاف جنيه.