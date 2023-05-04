اليوم السابع
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"التضامن": تدريب 520 ألف شاب ضمن مشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة

الخميس، 04 مايو 2023 03:33 م
"التضامن": تدريب 520 ألف شاب ضمن مشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى أن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يعمل على تأهيل الشباب المقبل على الزواج، وثقل معلوماته ومهاراته في كل ما يخص بناء كيان أسرى مستقر ومتماسك قائم على مبادئ المودة والرحمة، وذلك من خلال التوعية والتدريب المباشر.

 

ويشمل المحتوى التدريبي للمشروع 3 جوانب؛ وهى الجانب النفسى والاجتماعى، ويشمل كيفية اختيار شريك الحياة وفقًا لعوامل ثقافية، وعوامل نفسية كتقبُّل الآخر، والعوامل الاجتماعية كالعادات والتقاليد، والعوامل الثقافية كمستوى التفكير وإيجاد وسيلة مشتركة لإدارة الحوار بين الطرفين والجانب الصحى، ويشمل التعريف بأهمية الفحص الطبى قبل الزواج، وأهمية تأجيل الطفل الأول، وفوائد تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

 

كما يشمل المحتوى التدريبي جانب دينى يتضمن إيضاح مفهوم الدين الإسلامى والمسيحى عن الزواج، ويستهدف مشروع مودة الشباب من سن 18 إلى 35 عاما على مستوى مختلف محافظات الجمهورية من خلال تنفيذ 14 مبادرة، ويعمل حاليا على وضع تصور لتنفيذ تدريبات متخصصة للمتزوجين حديثاً.


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