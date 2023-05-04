اليوم السابع
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"البيطريين" تعتمد إعانات عاجلة لطبيب مصاب وأسرة آخر توفى فى حادث أتوبيس الوادى الجديد

الخميس، 04 مايو 2023 04:07 م
"البيطريين" تعتمد إعانات عاجلة لطبيب مصاب وأسرة آخر توفى فى حادث أتوبيس الوادى الجديد الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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تابع الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، ومجلس النقابة العامة، والنقابتين الفرعيتين بأسيوط والوادى الجديد، الحالة الصحية للطبيب البيطري العامل بهيئة الخدمات البيطرية، والمصابين فى حادث أتوبيس أثناء سفرهم لتأدية مأمورية عمل بمحافظة الوادى الجديد.

 

وتقدمت النقابة العامة للأطباء البيطريين، نقيبا ومجلسا بخالص التعازى فى وفاة الطبيب البيطرى: محمد عبد المنعم إثر الحادث، داعين الله أن يدخله فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر.

 

وفور العلم بتفاصيل الحادث، تحرك وفد من النقابة يضم كل من: الدكتور سيد بلال نقيب محافظة الوادى الجديد، الدكتور حسن ذكى عضو مجلس النقابة العامة، الدكتور صلاح علم أمين صندوق أسيوط، الدكتور سامى مدحت عضو فرعية أسيوط، إلى مستشفى جامعة أسيوط لمتابعة الحالة الصحية للطبيب: طارق إسماعيل، والذى أصيب بكسر فى الحوض وشرخ بالجمجمة، وذلك بحضور الدكتور صلاح قطب القائم بأعمال مدير مديرية أسيوط، والدكتور محسن سليمان مدير إدارة المجازر السابق بأسيوط.

 

فيما لازم الدكتور ناجى عوض عضو مجلس النقابة العامة، جثمان الطبيب المتوفى، وتحرك بيه إلى القاهرة.

 

من ناحيته، أعلن الدكتور خالد سليم النقيب العام، عن اعتماد إعانات عاجلة للطبيب البيطرى المصاب والطبيب المتوفى، كدعم من النقابة لأعضائها وأسرهم فى تلك الأوضاع، بالإضافة إلى التواصل مع مع محافظ أسيوط ووكيل وزارة الصحة بأسيوط والجهات التنفيذية لإنهاء الإجراءات اللازمة للطبيبين.


نقابة البيطريين

نقابة الوادى الجديد

نقابة اسيوط

نقيب الاطباء البيطريين



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