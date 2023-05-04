وكشفت بيانات رسمية أوروبية، أمس الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم الرئيسى فى منطقة اليورو في أبريل بنسبة 7%، بعد أن انخفض إلى 6.9% في مارس، ليظل أعلى بكثير من المستويات المستهدفة من قبل البنك المركزى الأوروبى، وفقا للبيانات الأولية الصادرة أول أمس.