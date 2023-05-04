الاتحاد الأوروبى ينشر بعثة لمراقبة الانتخابات فى سيراليون

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أعلن الاتحاد الأوروبى، اليوم /الخميس/، عن عزمه نشر بعثة تابعة له لمراقبة الانتخابات العامة المقرر إجراؤها فى سيراليون فى 24 يونيو المقبل، وذلك استجابة لدعوة من المفوضية الانتخابية لسيراليون التابعة للحكومة المركزية هناك.

وذكرت الشئون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبى، فى بيان عبر موقعها الرسمى اليوم، أن الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل عيّن إيفين إنسير العضو فى البرلمان الأوروبى مراقبًا رئيسيًا لبعثة الاتحاد الأوروبى فى سيراليون لعام 2023، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى نشر سابقًا بعثات تابعة له لمراقبة الانتخابات فى سيراليون خلال أعوام 2018 و 2012 و 2007 و 2002، بالإضافة إلى بعثة متابعة الانتخابات فى عام 2021.



وتعليقًا على ذلك، قال بوريل: "على مدى السنوات الـ 21 الماضية، بنى السيراليونيون سلامًا تم تحقيقه بشق الأنفس، حيث ستكون الانتخابات المقبلة حاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد وكذلك لمنطقة غرب إفريقيا".



وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبى يسعى من خلال نشر بعثة مراقبة للمرة الخامسة إلى التأكيد على التزامه طويل الأمد بدعم انتخابات تنافسية وشفافة وسلمية فى سيراليون. وتحت قيادة رئيس المراقبين إنسير، وستقدم بعثة الاتحاد الأوروبى تقييمًا مستقلاً وقائمًا على الأدلة للعملية الانتخابية وسيكون تقريرها النهائى مساهمة مهمة فى جهود وتطلعات سيراليون لتعزيز ديمقراطيتها".



وتابع أضاف إيفين إنسير: "إنه لشرف عظيم لى أن أقود بعثة مراقبة الانتخابات، التى أتحملها بشعور كبير من المسئولية، وأتطلع إلى المشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة الانتخابيين وأثق فى أن سلطات الدولة والأحزاب السياسية والمرشحين سيلعبون دورهم فى تعزيز انتخابات شاملة وذات مصداقية وسلمية".