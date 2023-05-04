اليوم السابع
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الأطفال ضحايا التسول فى الجيزة .. نستجدى المواطنين تحت تهديد السلاح

الخميس، 04 مايو 2023 01:00 ص
الأطفال ضحايا التسول فى الجيزة .. نستجدى المواطنين تحت تهديد السلاح محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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استمتعت النيابة العامة لأقوال الأطفال ضحايا عصابة التسول بالجيزة، والذين أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، تحت تهديد السلاح.
 
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بإجبار الأطفال على التسول فى الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
وكانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول، وإستجداء المارة تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطهم الإجرامى")، وبصحبتهم 4 أطفال أحداث، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.
 

التسول

أمن الجيزة

أسلحة بيضاء

نشاط اجرامى



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