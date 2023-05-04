الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة يصل ذروته اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن الأجواء تظل مائلة للبرودة في الصباح الباكر وتصل درجات الحرارة اليوم لذروتها لتكون درجات الحرارة المتوقعة على القاهره الكبرى والوجه البحرى 34 درجة مئوية ، والسواحل الشمالية 31 درجة مئوية، وجنوب سيناء 35 درجة مئوية ، وشمال الصعيد 36 درجة مئوية ، وجنوب الصعيد 38 درجة مئوية.

وتابعت هيئة الأرصاد : كما تشهد البلاد نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيره للرمال والأتربة على مناطق الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على مناطق من جنوب البلاد.

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا ، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالى، ويحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبى، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفى.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".