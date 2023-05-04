ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة وعن الجانب العراقي وزير النفط حيان عبدالغنى.



وقال الوزير الخرابشة - في تصريح صحفي - إن هذه الكمية تشكل حوالي 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام، مشيدا بعلاقات التعاون القائم مع الجانب العراقي في قطاع الطاقة وأهمية المضي قدما فى استكمال تنفيذ مشاريع التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وحول كميات النفط التي استوردها الأردن، قال الوزير الخرابشة إن المملكة استوردت من العراق منذ شهر سبتمبر 2021 وحتى نهاية عام شهر مارس 2023 حوالي 5ر4 مليون برميل وبمعدل حوالي 992ر9 برميل يوميا.