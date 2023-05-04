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اعرف جدولك واستعد.. السبت انطلاق امتحانات نهاية العام بمدارس الجيزة

الخميس، 04 مايو 2023 11:41 ص
اعرف جدولك واستعد.. السبت انطلاق امتحانات نهاية العام بمدارس الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الثاني
كتبت – مرام محمد

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ينطلق يوم السبت الموافق 6 مايو المقبل ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جداول امتحانات جميع الصفوف بالجيزة، والمعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وفقا لجدول الامتحانات المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم السبت الموافق 6 مايو امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والأحد 7 مايو امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية، والإثنين 8 مايو امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT، والثلاثاء 9 مايو امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والأربعاء 10 مايو امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

يؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم السبت 6 مايو امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والأحد 7 مايو امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية، والإثنين 8 مايو امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT، والثلاثاء 9 مايو امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والأربعاء 10 مايو امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

جاء جدول امتحانات نهاية العام للصف السادس الابتدائي على النحو الآتي: الخميس 11 مايو امتحان مادة اللغة العربية، والسبت 13 مايو امتحان مادة الرياضيات، والأحد 14 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والعلوم، والإثنين 15 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي يوم السبت 6 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الإثنين 8 مايو امتحان مادة اللغة الأجنبية، ويوم الأربعاء 10 مايو امتحان مادة العلوم، والسبت 13 مايو امتحان مادة الجبر والإحصاء، والإثنين 15 مايو امتحان مادة الهندسة، والأربعاء 17 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

وفقا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الأحد 7 مايو امتحان مادة العلوم، والثلاثاء 9 مايو امتحان مادة الجبر والإحصاء، والخميس 11 مايو امتحان مادة الهندسة، والأحد 14 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والثلاثاء 16 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، والخميس 18 مايو امتحان مادة اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت الموافق 6 مايو امتحان مادة اللغة العربية، والإثنين 8 مايو امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ، والسبت 13 مايو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والإثنين 15 مايو امتحان مادتي الفيزياء والفلسفة، والأربعاء 17 مايو امتحان مادة الرياضيات، والسبت 20 مايو امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي يوم الأحد 7 مايو امتحان مادة اللغة العربية (عام)، والثلاثاء 9 مايو امتحان مادة تطبيقات الرياضيات (علمي) والتاريخ (أدبي)، الخميس 11 مايو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (عام)، الأحد 14 مايو امتحان مادة الأحياء (علمي) والفلسفة والمنطق (أدبي)، الثلاثاء 16 مايو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (عام)، والفيزياء (علمي)، والجغرافيا (أدبي)، الخميس 18 مايو امتحان مادة الكيمياء (علمي) وعلم النفس والاجتماع (أدبي)، الأحد 21 مايو امتحان جبر وتفاضل وحساب مثلثات (عام).

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 20/5/2023 امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد الموافق 21/5/2023 امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الإثنين الموافق 22/5/2023 امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء الموافق 23/5/2023 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، ويوم الأربعاء الموافق 24/5/2023 امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، ويوم الخميس الموافق 25/5/2023 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالمدرسة السعيدية).

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، استعداد جميع مدارس تعليم الجيزة بالإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثاني "الدور الأول"، فضلا عن جاهزية غرفة العمليات بالمديرية لحل أية مشكلات أو معوقات داخل اللجان على مدار اليوم، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكشف عن تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، منبها على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

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