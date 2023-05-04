اعرف أفضل الأوقات لزيارة القبور عند المذاهب الأربعة.. انفوجراف

كشف مجمع البحوث الإسلامية عن أفضل الأوقات لزيارة القبور، مؤكدا أن زيارة القبور مستحبة للعظة والاعتبار والتذكير بالموت وانتفاع الموتى بالدعاء لهم، وعن اوقات الزيارة ذكر الآتى:
1- السادة الأحناف: يرون ذلك يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده.
2- السادة المالكية: يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده والراجح من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت.
3- السادة الشافعية: من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت.
4- السادة الحنابلة: يوم الجمعة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وقيل لا تتأكد الزيارة في يوم دون يوم.
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