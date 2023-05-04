اليوم السابع
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الخميس، 04 مايو 2023 03:01 م
أكرم القصاص
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اعرف أفضل الأوقات لزيارة القبور عند المذاهب الأربعة.. انفوجراف

الخميس، 04 مايو 2023 02:07 م
اعرف أفضل الأوقات لزيارة القبور عند المذاهب الأربعة.. انفوجراف أفضل الاوقات لزيارة القبور
كتب لؤى على

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كشف مجمع البحوث الإسلامية عن أفضل الأوقات لزيارة القبور، مؤكدا أن زيارة القبور مستحبة للعظة والاعتبار والتذكير بالموت وانتفاع الموتى بالدعاء لهم، وعن اوقات الزيارة ذكر الآتى:
 
1- السادة الأحناف: يرون ذلك يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده.
 
2- السادة المالكية: يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده والراجح من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت.
 
3- السادة الشافعية: من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت.
 
4- السادة الحنابلة: يوم الجمعة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وقيل لا تتأكد الزيارة في يوم دون يوم.
 
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أفضل الاوقات لزيارة القبور

القبور

المقابر

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف



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