اعترافات لص التكييفات فى الخليفة: "بسرقها بأسلوب التسلق"

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن العاطل المتهم بسرقة التكييفات فى منطقة الخليفة، اعترف بارتكابه وقائع سرقة بأسلوب التسلق.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر "له معلومات جنائية"، وبحوزته وحدة جهاز تكييف خارجية بالكابلات والوصلات الخاصة بها "مجهولة المصدر".

بمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من مبنى كائن بدائرة القسم ، وباستدعاء المسئول عن المبنى تعرف على وحدة التكييف واتهمه بالسرقة.