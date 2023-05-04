وقال جولوبيف في تصريحات لوسائل إعلام روسية اليوم الخميس:"إن طائرة بدون طيار اصطدمت اليوم الخميس بجسر يجري بنائه بين مباني المصنع، ثم انفجرت على إثرها"، مؤكداً إخماد الحريق الناتج عن الانفجار على الفور. 

وأضاف جولوبيف:"أن الحريق الذي نشأ نتيجة الانفجار تم إخماده على الفور، ولم يشارك رجال الإطفاء في إطفاء الحريق، وتم القضاء على الحريق من قبل أجهزة الشركة"، مشيرا إلى عدم سقوط ضحايا أو جرحى .

من جانب أخر أعلنت أوكرانيا ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي لأكثر من 192 ألف جندي، منذ بدء العملية العسكرية.. بينما أعلنت روسيا التصدي لهجوم طائرات من دون طيار تابعة للقوات الأوكرانية على المناطق السكنية في مقاطعة خيرسون.