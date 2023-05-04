موسكو (أ ش أ)

أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية المجاورة لأوكرانيا، فاسيلى جولوبيف، أن طائرة مسيرة سقطت وانفجرت على أراضى مصنع "نوفوشاختينسك" للمنتجات النفطية فى المقاطعة، مشيرا إلى أن الأضرار الناجمة عن الهجوم بسيطة ولا توجد إصابات.

وقال جولوبيف في تصريحات لوسائل إعلام روسية اليوم الخميس:"إن طائرة بدون طيار اصطدمت اليوم الخميس بجسر يجري بنائه بين مباني المصنع، ثم انفجرت على إثرها"، مؤكداً إخماد الحريق الناتج عن الانفجار على الفور. وأضاف جولوبيف:"أن الحريق الذي نشأ نتيجة الانفجار تم إخماده على الفور، ولم يشارك رجال الإطفاء في إطفاء الحريق، وتم القضاء على الحريق من قبل أجهزة الشركة"، مشيرا إلى عدم سقوط ضحايا أو جرحى . من جانب أخر أعلنت أوكرانيا ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي لأكثر من 192 ألف جندي، منذ بدء العملية العسكرية.. بينما أعلنت روسيا التصدي لهجوم طائرات من دون طيار تابعة للقوات الأوكرانية على المناطق السكنية في مقاطعة خيرسون.

تفصيلًا.. أفاد الجيش الأوكراني- حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، اليوم- بارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 192 ألفا و590 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و707 دبابات، و7 آلاف و216 من المركبات المدرعة، و962 من النظم المدفعية، و547 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و304 من أنظمة الدفاع الجوي، و308 من الطائرات المقاتلة، و294 مروحية، و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و886 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 370 من المعدات الخاصة".

على صعيد متصل.. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، قيام القوات الجوية بشن 13 غارة على مناطق ارتكاز القوات الروسية.

وأضافت هيئة الأركان العامة، أن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت أيضا أنظمة صواريخ روسية مضادة للطائرات.

وقالت: "إنه خلال الساعات الـ24 الماضية، قام الروس بشن 68 غارة جوية، وإطلاق صاروخين، وإطلاق 67 قذيفة باستخدام منظومة الصواريخ متعددة الإطلاق، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، بالإضافة إلى تضرر وتدمير مبانٍ سكنية وبنى تحتية مدنية".

وبحسب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، تستمر القوات الروسية في تركيز جهودها الرئيسية لتنفيذ عمليات هجومية في مناطق ليمان وباخموت وأفديفكا.

وأشارت إلى أن المعارك الأعنف تقع في باخموت ومارينكا.

بدوره.. قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون أولكسندر بروكودين- في بيان، اليوم- إن القوات الروسية قصفت خيرسون 98 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف بروكودين، أن القوات الروسية قصفت المنطقة بـ539 قذيفة، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة 46 آخرين من بينهم طفلان.

وأوضح أن القصف الروسي استهدف مناطق سكنية، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت المدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والدبابات والطائرات المسيرة ومقاتلة.

وأشار إلى أنه تم إجلاء 84 شخصا من المناطق، التي تم تحريرها من روسيا في خيرسون.

في المقابل.. أعلن رئيس المركز الإعلامي للتجمع العسكري الروسي (دينبر)، أليكسي روليف- في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم- التصدي لهجوم طائرات من دون طيار تابعة للقوات الأوكرانية على المناطق السكنية في مقاطعة خيرسون.

وقال روليف: "نجحت وحدة الدفاع الجوي التابعة لمجموعة (دنيبر) في صد هجوم جديد بطائرات من دون طيار تابعة للقوميين الأوكرانيين على مناطق سكنية في منطقة خيرسون".

وأضاف: "تم تدمير الطائرات المهاجمة بالمناطق السكنية في أوبريفكا ونوفايا مياتشكا وبودستيبنوي وساجي"، لافتا إلى أن "نيران المدفعية الروسية قضت على قوات الأعداء ودمرت معداتهم".

وأوضح روليف أن "قوات المدفعية التابعة للمجموعة أخرجت من الخدمة المركبات المدرعة الأوكرانية في منطقتي بورجونكا ولفوفا، وأفشلت تناوب قوات الأعداء على خط المواجهة القتالية".

ووفقا لوكالة (سبوتنيك) تواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن إقليمي لوجانسك ودونيتسك الشعبييين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون.

وفي مقاطعة روستوف وإقليم كراسنودار في جنوب روسيا.. قال حاكم المقاطعة فاسيلي جولوبيف، على تطبيق التواصل الاجتماعي (تليجرام)، اليوم، إن طائرة بدون طيار سقطت وانفجرت في أرض مصنع (نوفوشاختينسك) للمنتجات النفطية، مما تسبب في أضرار مادية طفيفة دون وقوع ضحايا أو إصابات، مضيفا أنه تم إخماد الحريق الناتج عن الانفجار على الفور، ودون الاستعانة برجال الإطفاء.

وذكر حاكم إقليم (كراسنودار) فينيامين كوندراتييف، أن حريقا اندلع، فجر اليوم، في مصفاة إلسكي للنفط الواقعة على بعد 30 كم من عاصمة الإقليم مدينة كراسنودار، مضيفا أن النيران اشتعلت فى صهاريج بها منتجات نفطية في المصفاة وتم إخمادها بعد ساعتين ونصف الساعة.

وأوضح أنه حسب المعلومات الأولية، لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، ولا يوجد تهديد لسكان المنطقة المحيطة بالمصفاة.



