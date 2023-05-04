اليوم السابع
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الخميس، 04 مايو 2023 02:46 م
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استمرار تنظيم 29 جلسة دوار للتوعية المجتمعية بقرى حياة كريمة بأسوان.. صور

الخميس، 04 مايو 2023 02:36 م
استمرار تنظيم 29 جلسة دوار للتوعية المجتمعية بقرى حياة كريمة بأسوان.. صور جلسات الدوار فى أسوان
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 صرحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، بأنه بالتعاون مع علماء ومشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 29 من جلسات الدوار والتى استهدفت توعية 1450 من السيدات والرجال والشباب وأيضًا الأطفال من أهالى قرى ونجوع الرمادى بحرى وقبلى والسباعية والمحاميد ووادى عبادى الرضوانية والإيمان والشهامة والصعايدة بمركز إدفو، بالإضافة إلى قرى كوم أمبو قبلى والعباسية والعرب والبصالى و7 قبلى بمركز كوم أمبو.

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء، وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية وأساليب رفع الوعى الثقافى والتعليمى والاجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة.

 

جلسات الدوار فى أسوان (2)
جلسات الدوار فى أسوان

جلسات الدوار فى أسوان (3)
جلسات الدوار فى أسوان 

جلسات الدوار فى أسوان (1)
جلسات الدوار فى أسوان 
 

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