ارتفاع معدلات التوريد من الأقماح المحلية بشون منطقة بورسعيد إلى 5300 طن

أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين و التجارة الداخلية ببورسعيد ، أنه معدلات التوريد من الأقماح المحلية موسم 2023 إرتفعت بشون منطقة بورسعيد حتى وصلت إلى 5300 طن.

وأضاف "عوض"، أن الكمية المقدرة بدرجة نقاوة عالية، وذلك فى وجود اللجنة الفنية المتخصصة لفرز وإستلام القمح المحلى والتى تعمل من الساعة الثامنة صباحا، وحتى آخر سيارة لتسليم القمح، بما فى ذلك العطلات الرسمية والأجازات حيث بلغ إجمالى توريد وإستلام القمح من المزارعين، كمية تقدر ب 5300 طن .

وأشار إلى أنه تقوم لجان المتابعة اليومية المشكلة من مديرية التموين والتي بها :

محمد حلمى - وكيل المديرية، وخالد فهمى - مدير إدارة الرقابة، إبراهيم الدهرى - رئيس الرقابة، وممدوح رمضان - مدير صيانة الحبوب، ومحمد أشرف و حاتم ماهر كبار مفتشى الصيانة، والتى تنعقد بصفة مستمرة، لمواجهة أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة .

ويشهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، موسم حصاد القمح بأراضي منطقة سهل الطينة شرق المحافظة، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ ببورسعيد، أنه توجد متابعات يومية للأراضي الزراعية التي تقوم بحصاد محصول القمح، وكذلك متابعة توريده بالشون والصوامع، مضيفًا أنه يتم زراعة 10 آلاف و 138 فدان من المساحة المنزرعة بالمحافظة لمحصول القمح خلال هذا العام.

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة زادت عن العام الماضي، حيث كانت 9 آلاف و 596 فدان وزادت إلى 10 آلاف و 138 فدان.

ويعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعات مع العديد من الجهات المسؤولة عن ملف زيادة الرقعة الزراعية، للعمل بكل الوسائل على زيادتها وزراعة أماكن كثيرة بها بالمحاصيل الاستراتيجية.