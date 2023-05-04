اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات روندا إلى 130 شخصا وتدمير أكثر من 5 آلاف منزل

الخميس، 04 مايو 2023 08:03 م
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات روندا إلى 130 شخصا وتدمير أكثر من 5 آلاف منزل فيضانات - أرشيفية
أ ش أ

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لقى 130 شخصاً مصرعهم وتدمير أكثر من خمسة آلاف منزل نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في رواندا، هذا الأسبوع، بحسب وكالة الأنباء السعودية.


وأفاد المتحدث باسم الحكومة الرواندية اليوم، أن هطول الأمطار التى بدأت أول أمس تسببت فى فيضانات وسيول وانهيارات أرضية في الأقاليم الغربية والشمالية للبلاد، وأودت بحياة 130 شخصاً و77 مصاباً ، فيما عدّ خمسة أشخاص من المفقودين.


وأضاف أن الفيضانات دمرت بشكل كامل أكثر من 5100 منزل وألحقت أضراراً بنحو 2500 منزل آخر.


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اليوم السابع بلس



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