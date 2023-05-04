إصابة 7 فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

أصيب 7 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .



كان طريق القاهرة/أسيوط الصحراوى الغربى شهد وقوع حادثة انقلاب سيارة ملاكى، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الأسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 7 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق



وكان الطريق السياحى على بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى، على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى إبشواى المركزى، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



وكان وقع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى بدائرة المحافظة، ووجود عدد من المصابين.



وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وهم: عمر عقل على، 5 سنوات، عطية عقل، 13 سنة، عمر إبرهيم محمود على، 30 سنة، صلاح محمد يوسف، 50 سنة، عهد عقل علي، 8 سنوات.



ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم فى قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.



وجرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.