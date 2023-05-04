إصابة 6 فى تصادم سيارتين بدار السلام جنوب شرقى سوهاج

شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام جنوب محافظة سوهاج، وقوع مصادمة على الطريق بناحية بنى عمار دائرة المركز بين سيارة ملاكى وسيارة ربع نقل نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ملاكى وسيارة نقل عقب إختلال عجلة القيادة بيد أحد السائقين ووجود مصابين تم الدفع بالمعدات وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص عقب الانتقال والمعاينة تبين وقوع المصادمة بين سيارتين إحداهما ملاكى والأخر نقل بناحية قرية بنى عمار دائرة مركز شرطة دار السلام نتج عن التصادم بين السيارتين إصابة حماده . خ . ح 20 سنة بإشتباه كسر بالفخذ الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة عبدالنعيم . ص . ت 23 سنة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة جمال . أ . ع 45 سنة بإشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وإصابة خيامى . ل . م 50 سنة بكسور بالساقين، وإصابة عبداللاه . ق . إ 74 سنة بإشتباه كسر بالساق الأيمن، وإصابة خالد . أ . ع 50 سنة بجرح قطعى بالرأس تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.