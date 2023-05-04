إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية.. صور

أصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق " بلبيس- العاشر من رمضان" نطاق قسم أول العاشر بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق" بلبيس - العاشر من رمضان" ما بين منطقة السجن الجديد والإسكان الاجتماعى.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة، جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.