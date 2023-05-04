اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مايو 2023 12:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إخماد حريق فى هيش بجزيرة بين البحرين بالجيزة

الخميس، 04 مايو 2023 12:33 م
إخماد حريق فى هيش بجزيرة بين البحرين بالجيزة اطفاء - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اشتعل حريق بكمية من الهيش فى جزيرة بين البحرين فى الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
كان ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد نشوب حريق بجزيرة بين البحرين، البر الغربي، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بكمية من الهيش، تم السيطرة عليها دون إصابات، قبل امتدادها للمنشآت المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

حريق

السيطرة على حريق

جزيرة بين البحرين

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة