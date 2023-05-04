إخماد حريق فى هيش بجزيرة بين البحرين بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بكمية من الهيش فى جزيرة بين البحرين فى الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

كان ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد نشوب حريق بجزيرة بين البحرين، البر الغربي، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بكمية من الهيش، تم السيطرة عليها دون إصابات، قبل امتدادها للمنشآت المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.