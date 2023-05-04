أوقاف الأقصر: بيع 379 صكًا ضمن مشروع صكوك الإطعام بالإدارات المختلفة

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، استمرار العمل فى مشروع صكوك الإطعام بمديرية الأوقاف، والذي نجحت فيه المديرية ببيع 379 صكًا فى الإدارات المختلفة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، من خلال11 منفذًا لبيع الصكوك للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لليوم السابع، أنه تم البدء فى العمل بمشروع صكوك الإطعام بمديرية أوقاف الأقصر لعام 1444 ه / 2023 م، والانتهاء من بيع 379 صكاً للمواطنين في إدارات الزينية وأصفون والنمسا وبندر الأقصر والقرنة، كباكورة عمل المشروع بالمديرية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أن المديرية منذ فترة قصيرة عن أسماء وأماكن منافذ بيع هذه الصكوك على مستوى محافظة الأقصر، والتى بلغت فى مجملها 11 منفذًا، حيث باعت إدارة أوقاف الزينية، 75 صكًا، وفى القرنة 67، وإدارة أصفون 60، وفى إدارة أوقاف بندر الأقصر بيع 64، وإسنا بيع 30 صكًا، وفى إدارة النمسا بيع 25، والبياضية 17، والطود 14، وأرمنت 18 صكًا، وكومير بيع 12 صكًا، وعليه يبلغ عدد الصكوك التي تم بيعها بالمديرية 379 صكًا حتى تاريخه.