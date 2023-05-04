أهالى القباحى الغربى بالأقصر يفتتحون مدرسة لتعليم وحفظ القرآن الكريم بالمجان

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة القباحى الغربى، التابعة لمدينة الأقصر، افتتاح تجريبى لمدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالقباحى الغربى، وهى مبنية بالجهود الذاتية وتضم 6 فصول لتحفيظ القرآن الكريم لقرابة 200 دارس بالمجان، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين الأطفال وأهالى القرية.

ومن جانبه صرح خالد عبدالمنعم القباحى، أحد أهالى المنطقة، أن المدرسة هدفها تدريس وتحفيظ القرآن الكريم بالمجان، لافتا إلى أن مبنى المدرسة تم تشييدها على مساحة 300 متر على مدار عامين بالجهود الذاتية وتبرعات أهل الخير وتتسع لأكثر من 200 طفل، لافتا إلى أنه سيتم قريبا الافتتاح الرسمى بعد الانتهاء من تشكيل الهيكل التنظيمي للمدرسة واختيار المعلمين والمعلمات من خلال لجنة من العلماء.

فيما قال أحمد عبدالصبور، أحد أهالى المنطقة، أن المدرسة سيتم فيها دراسة مناهج منة الرحمن والاحتساب العربى والانجليزى ونور البيان بالإضافة للمنهج الرئيسي وهو القرآن الكريم والأحاديث النبوية، موضحا أن الفصول الدراسية الست أطلق عليها أسماء الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى وجود تكاتف من الأهالي لتوفير الجو المناسب للطلاب الدارسين، ولتكون نموذجا للتوسع في انتشار مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة.

وكان قد صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه على مر العصور كانت الكتاتيب أو الكتاب فى قرى ومحافظات مصر، بمثابة منارة العلم والعلماء على مر العصور، ومازالت حتى يومنا هذا نظراً لما تمثله من طريق تأسيس جيل المستقبل وتحفيظ الأطفال لكتاب الله، ومع تطور الحركة فى المجتمع المصرى وانتشار الأفكار المتطرفة، حيث قرر الدكتور محمد مختار جمعة، تدشين فكر جديد لحماية النشء والجيل الجديد من تسميم أفكارهم فى الكتاتيب المنتشرة بالقرى والزوايا والمساجد الصغيرة، بإطلاق "المدارس القرآنية" التى تم وضع عدة قواعد وشروط مميزة لها لخدمة الأطفال والتلاميذ والطلاب بالمدارس، حيث تقدم لهم المحفظين المدربين على أعلى مستوى لتحفيظهم القرآن الكريم بأحكامه والتلاوة الصحيحة والتجويد وكذلك الأحاديث النبوية ودروس التعامل سماحة الدين الوسطي الجميل.



افتتاح مدرسة لتعليم وحفظ القرآن الكريم بالمجان



الأطفال داخل المدرسة القرآنية بالقباحى الغربي



أهالى القباحى الغربى بالأقصر يفتتحون مدرسة لتعليم وحفظ القرآن



فرحة الأطفال داخل مدرسة حفظ كتاب الله



مدرسة لتعليم وحفظ القرآن الكريم بالمجان بالجهود الذاتية بالقباحى



مدرسة لتعليم وحفظ القرآن الكريم بالمجان بالجهود الذاتية



مدرسة لتعليم وحفظ القرآن الكريم بالمجان بالقباحى







