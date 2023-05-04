أسوشيتدبرس: توقعات بزيارة زيلينسكى لمقر المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى كان فى هولندا يوم الخميس، فى زيارة مفاجئة للمدينة التي يوجد بها مقر المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال للرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأشارت الوكالة إلى أن زيارة زيلنسكى للاهاى، التي تصف نفسها بالمدينة الدولية للسلام والعدالة، ويوجد بها أيضا محكمة العدل الدولية، أعلى ذراع قضائى للأمم المتحدة، تأتى بعد يوم من نفيه مسئولية القوات الأوكرانية عما وصفه الكرملين محاولة لاغتيال بوتين بهجوم بمسيرة.

وخلال زيارة لهلسنكى يوم الأربعاء، أخبر زيلينسكى الصحفيين أنهم لم يهاجموا بوتين، وأنهم يتركون الأمر للمحكمة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد قالت فى بيان لها فى 18 مارس أن بوتين مسئول عن جريمة حرب بالترحيل غير القانونى للأطفال والنقل غير القانوني للأطفال من المناطق المحتلة بأوكرانيا إلى الاتحاد الروسى.

إلا أن احتمالات أرسال بوتين إلى لاهاى بعيدة، حيث لا تملك المحكمة قوة شرطة لتنفيذ مذكرة الاعتقال، ومن غير المرجح أن يسافر بوتين إلى أى من الدول الـ 123 الأعضاء فى المحكمة الملزمين بالقبض عليه لو استطاعوا القيام بذلك.

وتأتى زيارة زيلينسكى لاهاى فى ظل أسئلة مستمرة حول مزاعم روسيا بأنها أحبطت هجوما بمسيرات أوكرانية على الكرملين صباح الأربعاء. ووصفته موسكو بالمحاولة الفاشلة لاغتيال بوتين، ووعدوا بالرد على ما وصفوه بالعمل الإرهابى.