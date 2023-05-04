أستاذ حساسية: 80% من مرضى الربو المصريين لا يتناولون العلاج الصحيح

كتبت أمل علام

كشف الدكتور هشام طراف أستاذ أمراض الباطنة والحساسية بطب قصر العينى، خلال الاحتفال الذى أقيم اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمى للربو الشعبى، أن أكثر من 80% من مرضى الربو المصريين لا يتناولون العلاج الصحيح، ما بين حقنة الكورتيزون أو البرد أو المضادات الحيوية، ولا يتم تحديد العلاجات الوقائية قبل حدوث الأزمات.

وأوضح، أن الرعاية الجيدة تمنع حدوث الأزمات، مضيفا أن 80% من مرضى الربو لا يعرفون استعمال البخاخة بشكل صحيح.

وأضاف، أن أكثر من 88% من المرضى المصريين لا يذهبون للطبيب إلا عند حدوث الأزمات، مضيفا: "يقام اليوم العالمي للربو في مايو من كل عام لزيادة الوعي العام بالربو في جميع أنحاء العالم، وقد اختارت المبادرة العالمية للربو "رعاية الربو للجميع " كشعار لليوم العالمي للربو 2023 ، لكي يعكس أهمية رفع مستوى رعاية الربو، ليشمل جميع المرضى من كافة الأعمار والمستويات الاجتماعية".

وأكد ضرورة أن تلتزم المبادرة العالمية للربو بعمل توصيات محددة تخص قضايا التلوث الهوائي وصحة البيئة مما يمس بالدرجة الأولى صحة وسلامة مرضى الجهاز التنفسي والربو الشعبي، وتعمل جمعيات على تحسين حياة الأشخاص المصابين بالربو على الصعيد العالمي، وتقوم بالتعاون متعدد الأوجه لتحسين جميع جوانب رعاية الربو للمرضى والبيئة.

وأوضح، أن 300 مليون شخص بالعالم مصابين بالربو الشعبى، مشيرا إلى أنه يمكن أن يسبب الربو الشعبى الوفاة إذا لم يتم التدخل وعلاجه فورا بالعلاج الصحيح عند الأزمات، مؤكدا، أن 80% من وفيات مرضى الربو فى الدول منخفضة الدخل، وهذا يمثل عبء شديد وأهدافنا هو العلاج طبقا للإرشادات العالمية الحديثة.

وأكد، أنه يجب علاج الربو فى جميع مراحله لتجنب حدوث وفيات والسيطرة على الربو، موضحا إن العلاج البيولوجى يتناوله بعض الفئات المحددة من الحالات الشديدة وهو يغير حالات الناس بدلا من دخول المستشفى وهو لا يعمم لكل الناس ولابد للحكومة أن يكون لها دور فى ترشيد استخدامه لبعض فئات محددة، مضيفا أنه يمكن علاج الأعراض والسيطرة على مرض الربو لمنع حدوث الأزمات.