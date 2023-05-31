733.8 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال مايو

كتب هانى الحوتى

سجلت تعاملات المصريين نسبة 87.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر مايو المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 6%، والعرب على 6.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الشهرى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 1.4 مليار جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 733.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8%، وسجل العرب 8.1%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 7.416 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.425 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17495.77 نقطة، خلال جلسات شهر مايو المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.52% ليغلق عند مستوى 3249.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 5.25% ليغلق عند مستوى 4875.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 21033.11 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 15.05% ليغلق عند مستوى 4107.31 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 2.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر مايو المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 698.2 مليار جنيه إلى 692.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 221.9 مليار جنيه إلى 223.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.6%.