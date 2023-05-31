29,592 عدد الراسبين فى امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

كتبت - مرام محمد

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول)، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وبلغ إجمالى المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 بالشهادة الإعدادية في الجيزة 189318 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 85,17%.

وبلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية والحاصلين على الدرجات النهائية 280 درجة 255 طالب وطالبة، كما بلغ عدد الراسبين بالامتحانات 29,592 طالب وطالبة.