وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشهد انطلاق فعاليات ندوة" اعرف نبيك"

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الأربعاء فعاليات ندوة "اعرف نبيك" بالمركز الثقافي الإسلامي بمحرم بك، بحضور الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة والدكتور طلعت عبد الغفار حجاج والدكتور محمد احمد الشنواني.

وتأتي هذه الندوات في إطار سعي الوزارة للتعريف بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وهديه ليحقق الناس مقام التأسي بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويذكر أن الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية قد شهد احتفالية المركز الثقافي الإسلامي بمحرم بك بمناسبة تخرج وتكريم دفعة جديدة خريجي المركز، بحضور الدكتور طلعت حجاج عميد المعهد الثقافي بمحرم بك ، الدكتور محمد سلام عميد المركز الثقافي بالعجمي، والشيخ وسام علي كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، وإيهاب البهي مدير المركز الثقافي بمحرم بك، ورجب سليم مدير المركز الثقافي بالعجمى.

وقال بيان الأوقاف اليوم إن الاحتفال جاء وسط إشادة بالغة من خريجي المركز الثقافي بما تلقوه من علوم على يد أساتذة متخصصين وما درسوه من علوم تقود حياتهم إلى النجاح في الحياة العملية دنيا ودين، مقدمين خالص الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف بقيادة الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لما يبذله من جهد لتثقيف وتنوير مختلف الفئات والمراحل العمرية سواء كان ذلك بالمساجد أو مراكز الثقافة أو المسابقات التي تعلنها الوزارة بصورة غير مسبوقة.